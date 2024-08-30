Африканская страна обвинила Запад и Украину в вооружении террористов

Постпред Мали при ООН: Запад и Украина вооружают террористов в Африке

Запад и Украина вооружают террористов в африканском Сахеле, заявил постоянный представитель Мали при ООН Исса Конфуру. Его цитирует РИА Новости.

«Значительная часть оружия, поставляемого Украине, в конечном итоге подпитывает терроризм и преступность в Сахеле, что чревато дальнейшей дестабилизацией нашей страны и усугублением страданий нашего народа», — сказал малийский постпред.

Ранее нигерцы вышли на антиукраинский митинг в столице страны Ниамее. Активисты вышли с флагами Нигера, Мали и Буркина-Фасо, многие из них держали плакаты с лозунгами «Украина — страна-террорист», «Украина, вон из Сахеля» и «Долой терроризм».