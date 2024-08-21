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16:45, 21 августа 2024Мир

Нигерцы вышли на улицы столицы с плакатами «Украина — страна-террорист»

Нигерцы вышли на антиукраинский митинг в Ниамее

Нигерцы вышли на антиукраинский митинг в столице страны Ниамее. Соответствующие кадры в соцсети Х публикует нигерское интернет-издание Felastory.

Демонстранты вышли с флагами Нигера, Мали и Буркина-Фасо, многие из них держали плакаты с лозунгами «Украина — страна-террорист», «Украина, вон из Сахеля» и «Долой терроризм».

15 августа сотни малийцев в городе Кутиала вышли на митинг против вмешательства Украины в дела страны. Митингующие выкрикивали антиукраинские лозунги, держа транспаранты с надписями «Долой Украину» и «Позор Украине».

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      Глеб Бажуткин
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