Актриса Наталья Рудова похвасталась сумкой за 400 тысяч рублей на видео без бюстгальтера

Актриса Наталья Рудова похвасталась сумкой Hermes за 400 тысяч рублей

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» запечатлела себя в зеркале в мини-платье бежевого цвета и полупрозрачном лонгсливе. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

При этом в руках она держала сумку модели Herbarg люксового бренда Hermes за 400 тысяч рублей.

Ранее Рудова снялась в нижнем белье.