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12:49, 30 августа 2024Ценности

Алессандра Амбросио снялась обнаженной для журнала

Фото: @yutsai88

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенных образах для журнала Narcisse. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя манекенщица поделилась черно-белым кадром, на котором предстала, сидя на стуле боком к камере. Так, знаменитость позировала полностью обнаженной, распустив волосы.

Также модель примерила слитный нюдовый купальник. При этом на одном из фото она приспустила одежду, оголив грудь. Известно, что автором снимков стал американский фотограф Ю Цай.

Ранее в августе австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась топлес для итальянской версии журнала L’Officiel.

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      Карина Черных
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