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11:43, 30 августа 2024Мир

Боррель подтвердил использование Украиной F-16

Боррель: ВСУ уже используют истребители F-16, поставленные Западом

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже используют истребители F-16, поставленные западными странами. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует Reuters.

«В настоящий момент ВСУ уже используют истребители F-16, чтобы постараться отразить удары со стороны России», — отметил глава евродипломатии.

Боррель также добавил, что украинские военные «готовы идти в бой», если у них есть «материальная поддержка со стороны Запада, в частности со стороны Евросоюза».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что ВСУ потеряли первый полученный истребитель F-16. «Истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник, всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл на Украину. Первоначальные сообщения указывают на то, что самолет не был сбит вражеским огнем (...). Скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота», — приводит издание слова источника.

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      Дарья Устьянцева
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