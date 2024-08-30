Боррель усомнился в начале войны из-за ударов ВСУ по России

Боррель: удары ВСУ по России западным оружием не означают вступление в войну

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России западным оружием не означают вступления Европейского союза (ЕС) в войну. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает агентство Reuters.

«Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину», — заявил политик.

Боррель призвал страны Евросоюза снять ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. По его словам, западным политикам «необходимо поставить себя на место» Украины.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС в вопросе урегулирования конфликта учитывают только план президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что украинский план является «единственным заслуживающим внимания».