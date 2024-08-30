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20:39, 30 августа 2024Силовые структуры

Бывшему начальнику российского СИЗО запросили восемь лет за избиение педофила

Прокурор просит 8 лет экс-начальнику СИЗО в Адыгее за избиение педофила в камере

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В Адыгее прокурор попросил приговорить к восьми годам лишения свободы бывшего начальника СИЗО сельского поселения Тахтамукая Арсена Гаштова, обвиняемого в превышении полномочий, в результате чего сокамерник избил педофила. Об этом сообщает Baza.

Следствие считает, что Гаштов в октябре 2023 года специально подселил заключенного в камеру к мужчине, осужденному за сексуальное преступление, чтобы тот его избил. Пострадавшего госпитализировали с множественными переломами ребер, пневмотораксом и ушибами почек. Начальника СИЗО задержали в феврале 2024-го и поместили под домашний арест.

Гаштов отрицает свою вину и считает, что его подставили из-за неудавшегося побега заключенного Юсупа Гасанова, который он предпринял в декабре 2023 года. Камера видеонаблюдения сняла попытку беглеца покинуть территорию СИЗО.

На кадрах видно, как конвой выводит из автозака мужчину. Затем охранники отвлекаются, заключенный пользуется случаем и сбегает.

Гасанова поймали в нулевой запретной зоне. Однако, как утверждает начальник СИЗО, руководство республиканского управления ФСИН решило скрыть попытку побега. Гаштову дали указание не писать рапорт, но он отказался, после чего против него возбудили уголовное дело об избиении педофила.

20 августа сообщалось о задержании начальника управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению в коррупции.

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      Любовь Ширижик
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