В Млечном Пути обнаружили новое звездное скопление

Спутник Gaia обнаружил новое звездное скопление в Млечном Пути

Астрономы Национального исследовательского института астрономии и геофизики в Каире случайно обнаружили новое рассеянное скопление в галактике Млечный Путь с помощью спутника Gaia Европейского космического агентства. О находке было сообщено в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Новое рассеянное скопление, получившее обозначение Ash-1, состоит из по меньшей мере 400 звезд. Рассеянные скопления представляют собой группы звезд, образовавшихся из одного гигантского молекулярного облака и слабо связанных гравитационными силами. В Млечном Пути уже обнаружено более 1000 таких скоплений, и их изучение помогает понять формирование и эволюцию галактики.

Исследователи нашли Ash-1, исследуя область вокруг ранее известного рассеянного звездного скопления Majaess 190. Новый объект оказался в более плотном звездном поле, что затруднило его распознавание. Скопление Ash-1 находится примерно в 4400 световых годах от Земли и имеет предельный радиус около 28,7 световых лет. Его общая масса составляет 455 солнечных масс, а возраст оценивается в 630 миллионов лет.

Астрономы также провели анализ скопления Majaess 190, расположенного в той же области. Оно оказалось меньше и менее массивным по сравнению с Ash-1, с радиусом около 12 световых лет и массой 375 солнечных масс. Возраст Majaess 190 составляет примерно 4 миллиарда лет, что делает его значительно старше Ash-1.

Исследователи пришли к выводу, что скопления Ash-1 и Majaess 190 могут образовывать одну систему. Однако для подтверждения этой гипотезы потребуется дальнейшее наблюдение и исследование этих скоплений.