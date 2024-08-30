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07:40, 30 августа 2024Бывший СССР

Депутат Рады назвала причиной крушения украинского F-16 ошибку ВСУ

Безуглая: причиной потери истребителя F-16 стал ЗРК Patriot и ошибка ВСУ

Фото: Artorn Pookasook / Reuters

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Такую причину крушения назвала в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Она уточнила, что самолет был сбит ЗРК из-за дискоординации между подразделениями. Депутат Рады отметила, что происшествие случилось во время одной из самых мощных воздушных атак 26 августа. «Война есть война, такие эпизоды возможны», — признала она.

Безуглая также заявила, что в командовании ВСУ процветает культура лжи. По ее словам, это приводит к тому, что система управления военными решениями ухудшается и коллапсирует.

О потере на Украине первого F-16 стало известно днем в четверг, 29 августа. По данным The Wall Street Journal, крушение произошло из-за ошибки пилота. Пентагон воздержался от каких-либо комментариев.

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      Марина Совина
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