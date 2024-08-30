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01:19, 30 августа 2024Бывший СССР

Депутат Рады высказалась о процветающей в ВСУ культуре лжи

Депутат Рады Безуглая заявила, что в ВСУ процветает культура лжи

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Культура лжи в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в других высших военных штабах приводит к тому, что система управления военными решениями ухудшается и коллапсирует, заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук (командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещукприм. «Ленты.ру») остается в должности», — высказалась она о процветающей в ВСУ культуре лжи.

Ранее Безуглая сообщила, что истребитель F-16 ВСУ был сбит дружественным огнем. По ее информации, самолет был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, ранее переданного Киеву западными партнерами. При этом парламентарий указала, что в официальных докладах причиной крушения называется ошибка пилота.

До этого депутат Верховной Рады Нина Южанина рассказала, что закупки для ВСУ стали новой нишей коррупции в республике. Южанина указала на значительное завышение цен в сфере оборонных закупок.

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      Маргарита Пименова
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