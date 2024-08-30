На европейском оборонном заводе произошел взрыв

Bild: на немецком оборонном заводе Diehl произошел взрыв

В немецком Тройсдорфе в одном из зданий на территории оборонного предприятия Diehl Defence произошел взрыв. Об этом сообщает Bild.

Известно о двух раненых сотрудниках завода, они госпитализированы. На месте работают несколько пожарных частей и полиция, в тушении задействованы спасательные вертолеты. Внутрь здания спасатели не могут попасть из-за сильного повреждения конструкций. По предварительной версии экстренных служб, взрыв произошел в результате аварии на производстве.

Это не первый пожар для европейского концерна за этот год. В мае сообщалось о пожаре на металлургическом заводе компании в Берлине. Хранившиеся на заводе химикаты, в том числе серная кислота и цианид меди, воспламенились, отчего некоторые районы немецкой столицы заволокло ядовитым дымом. В результате происшествия четыре этажа здания полностью сгорели, а часть завода обрушилась. Как напоминает Bild, в причастности к тому пожару подозревают Россию.