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09:27, 30 августа 2024Забота о себе

Диетолог предупредил об опасности привычки пить кофе натощак

Диетолог Хобсон: чашка кофе натощак может спровоцировать изжогу

Фото: Unsplash

Чашка кофе натощак может спровоцировать изжогу и расстройство желудка, считает диетолог Роб Хобсон. Его мнение приводит Daily Mail.

По словам Хобсона, кофе — высококислотный напиток, который способен раздражать слизистую оболочку желудка, провоцировать выработку кислоты и вызывать неприятные симптомы. Кроме того, он добавил, что у некоторых людей потребление кофеина расслабляет нижний пищеводный сфинктер, из-за этого кислота попадает в пищевод и вызывает чувство жжения — изжогу.

Диетолог считает, что этого эффекта можно избежать, если отказаться от привычки пить кофе и употреблять его с каким-нибудь блюдом. Правда, не любая пища устраняет опасность изжоги и расстройства желудка, предупредил Хобсон. По его словам, лучше всего подходят легкие закуски — тосты, бананы, орехи, рисовые лепешки или крекеры из цельнозерновой крупы. Для тяжелых и жирных блюд он посоветовал выбрать другой напиток, так как при их переваривании в желудке вырабатывается больше кислоты.

В заключение Хобсон отметил, что реакция на кофе зависит от индивидуальных особенностей организма, поэтому многие могут пить его натощак, не опасаясь за здоровье. Если же неприятные симптомы появляются регулярно, диетолог рекомендовал исключить этот напиток из рациона или существенно снизить его потребление.

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Ранее Британское психологическое общество (BPS) сообщило, что всего одна чашка эспрессо усиливает тягу к импульсивным покупкам. По их данным, люди после кофе тратили в магазинах на 50 процентов больше денег по сравнению с тем, кто не обходился без кофеина.

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      Екатерина Улитина
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