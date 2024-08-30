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18:03, 30 августа 2024Мир

ЕС начнет обучать военнослужащих ВСУ максимально близко к границе Украины

Глава евродипломатии: ЕС начнет обучать военных ВСУ максимально близко к Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) начнут обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) максимально близко к украинской границе, но не на территории самой страны. Об этом сообщил глава Внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

«Подготовка будет осуществляться как можно ближе к Украине, но не на украинской земле. При этом офис будет открыт в Киеве для осуществления лучшей координации», — сказал глава евродипломатии, отметив, что ЕС расширит программу украинских военных с 60 до 75 тысяч человек.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе обсудят возможность отправки инструкторов на Украину.

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      Виктория Кондратьева
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