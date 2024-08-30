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15:56, 30 августа 2024Мир

Глава Еврокомиссии назвала переговоры способом подчинить Украину России

Фон дер Ляйен: мирные переговоры являются способом подчинить Украину России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры являются способом подчинить Украину России, так как не учитывают интересы Киева. Ее слова передает агентство Reuters.

«Те, кто выступают за прекращение поддержки Украины, не выступают за мир, они выступают за подчинение Украины (...) Но тогда как многих за пределами Европы заботит лишь окончание боевых действий, моя позиция заключается в том, что мир — это не просто отсутствие войны. Мир — это соглашение, которое делает войну невозможной и ненужной», — отметила политик.

Фон дер Ляйен также добавила, что решение о начале мирных переговоров должна принимать украинская сторона. По ее словам, ЕС должен продолжать военную помощь, а также добиваться вступления страны в сообщество.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС в вопросе урегулирования конфликта учитывают только план президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что украинский план является «единственным заслуживающим внимания».

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      Максим Габриелян
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