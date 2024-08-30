ФСБ задержала руководителей из филиала входящей в Росавиацию структуры

ФСБ задержала директора филиала «Аэронавигации Урала» Купцова

Следователи возбудили уголовное дело против директора екатеринбургского филиала предприятия «Аэронавигация Урала» Валерия Купцова и руководителя курганского центра Николая Князева в связи с подозрениями в совершении должностных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Купцова и Князева задержали сотрудники ФСБ в Кургане, уточняет URA.RU.

По версии следствия, они незаконно осуществили приемку строительно-монтажных работ в аэропорту Кургана, зная, что подрядчик их не выполнит. На их выполнение из бюджета было выделено четыре миллиона рублей.

Филиал «Аэронавигация Урала» является структурой Росавиации и ведет деятельность на территории шести регионов: Свердловской, Челябинской, Курганской, Пермской, Кировской областей и Удмуртии.

Ранее 30 августа ФСБ сообщила о задержании в Кургане руководителя нескольких участков в одном из цехов местного предприятия по обвинению в присвоении премий подчиненных.