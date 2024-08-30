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18:46, 30 августа 2024Силовые структуры

ФСБ задержала руководителей из филиала входящей в Росавиацию структуры

ФСБ задержала директора филиала «Аэронавигации Урала» Купцова

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело против директора екатеринбургского филиала предприятия «Аэронавигация Урала» Валерия Купцова и руководителя курганского центра Николая Князева в связи с подозрениями в совершении должностных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Купцова и Князева задержали сотрудники ФСБ в Кургане, уточняет URA.RU.

По версии следствия, они незаконно осуществили приемку строительно-монтажных работ в аэропорту Кургана, зная, что подрядчик их не выполнит. На их выполнение из бюджета было выделено четыре миллиона рублей.

Филиал «Аэронавигация Урала» является структурой Росавиации и ведет деятельность на территории шести регионов: Свердловской, Челябинской, Курганской, Пермской, Кировской областей и Удмуртии.

Ранее 30 августа ФСБ сообщила о задержании в Кургане руководителя нескольких участков в одном из цехов местного предприятия по обвинению в присвоении премий подчиненных.

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      Любовь Ширижик
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