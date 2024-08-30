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12:46, 30 августа 2024Силовые структуры

Сотрудник российского предприятия присвоил премии подчиненных и был арестован

В Кургане арестовали сотрудника предприятия, присваивавшего премии подчиненных

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали руководителя нескольких участков в одном из цехов предприятия Кургана, обвиненного в присвоении премий подчиненных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Курганской области.

По данным ведомства, сотрудник предприятия выписывал подчиненным завышенные премии из средств фонда руководителя структурного подразделения, а затем присваивал часть начисленных им денег себе. Всего обвиняемый успел похитить более 1,2 миллиона рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства») УК РФ. Сам фигурант арестован.

Ранее в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали бывшего главу одного из государственных предприятий дорожного хозяйства, который заставлял подчиненных переводить ему часть своей зарплаты.

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      Олеся Мицкевич
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