Глава дипломатии ЕС раскрыл подробности транша прибыли от активов РФ Киеву

Боррель: ЕС направит следующий транш прибыли от активов РФ Киеву в 2025 году

Европейский союз (ЕС) направит следующий транш прибыли от замороженных активов России на военную помощь Украине к марту 2025 года. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«К марту будет второй транш прибыли от активов», — уточнил он.

По словам дипломата, средства используют для укрепления оборонной индустрии Украины. Он также подчеркнул, что часть от первого транша объемом 1,5 миллиарда евро уже направлена напрямую Киеву для укрепления ее военной промышленности.

Ранее Боррель заявил, что страны Евросоюза начнут обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины максимально близко к украинской границе. Однако глава евродипломатии отметил, что обучение не будет проходить на территории самой страны.