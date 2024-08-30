Григорий Лепс ответил на вопрос о разлуке с молодой невестой

Григорий Лепс ответил, скажется ли учеба его невесты в Англии на отношениях

Григорий Лепс ответил на вопрос, не помешает ли его отношениям с молодой невестой отъезд девушки на учебу в Англию. Видео с реакцией артиста опубликовал Telegram-канал Super.ru.

На вопрос корреспондента о том, скажется ли расстояние на чувствах артиста и 18-летней Авроры Кибы, певец ответил «не думаю» с выражением полного спокойствия.

Невеста Лепса поступила в престижный Лондонский колледж моды (London College of fashion) в конце июня. В учебном заведении Аврора будет изучать дизайн одежды.

Ранее стало известно, что Григорий Лепс женится на молодой девушке, с которой познакомился через ее родителей.