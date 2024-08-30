Харрис назвала способ закончить конфликт между Израилем и Палестиной

Харрис: для завершения конфликта в Газе нужно «двухгосударственное решение»

Для завершения конфликта между Израилем и Палестиной необходимо выработать «двухгосударственное решение». Об этом заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью каналу CNN.

«Чтобы разрешить палестино-израильский конфликт, необходимо работать над двухгосударственным решением», — отметила политик.

Кроме того, Харрис подчеркнула важность заключения сделки по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Она заметила, что эта «война должна закончиться».

26 августа агентство Reuters сообщило, что переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и возвращению заложников ни к чему не привели. «Переговоры о возможной сделке по Газе завершились в Каире, при этом ни ХАМАС, ни Тель-Авив не приняли несколько предложений, представленных посредниками», — приводят авторы материала слова ряда источников.