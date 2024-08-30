Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:34, 30 августа 2024Мир

Харрис избежала темы России и Украины в своем первом интервью

Вице-президент США Харрис избежала темы России и Украины в своем первом интервью

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN избежала темы России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что основное внимание она сфокусировала на вопросах внутренней политики США. В частности, она обсудила ситуацию на границе с Мексикой, риторику ее оппонента на выборах Дональда Трампа, отношения с действующим президентом страны Джо Байденом и ряд других тем.

Из вопросов внешней политики Харрис высказалась только насчет темы поставок оружия Израилю в случае своей победы. Трамп, постоянно поднимающий в своих речах тему Украины, уже оценил интервью Харрис в своей социальной сети TRUTH Social. оставив комментарий из одного слова: «Скучно».

Ранее портал Axios сравнил предвыборную кампанию Камалы Харрис с Франкенштейном. «Кампания Харрис превратилась в разрозненную команду-Франкенштейна с несколькими центрами власти», — иронизирует интернет-издание.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      «Организм — как у молодого парня». Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

      Харрис избежала темы России и Украины в своем первом интервью

      В Германии заявили об угрозе НАТО из-за помощи Украине

      Россиянка побывала в США и рассказала о чистящих иглы в общественных туалетах наркоманах

      Роскомнадзор потребовал прекратить попытки ускорить работу YouTube

      Британец с самым большим пенисом рассказал о проблемах с эрекцией

      Девушка потеряла интерес к сексу из-за одной привычки партнера

      В Молдавии заявили о риске отмены нейтралитета страны

      Раскрыто прошлое климата Марса

      В США встревожились после заявления Путина по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше