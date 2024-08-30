Вице-президент США Харрис избежала темы России и Украины в своем первом интервью

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN избежала темы России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что основное внимание она сфокусировала на вопросах внутренней политики США. В частности, она обсудила ситуацию на границе с Мексикой, риторику ее оппонента на выборах Дональда Трампа, отношения с действующим президентом страны Джо Байденом и ряд других тем.

Из вопросов внешней политики Харрис высказалась только насчет темы поставок оружия Израилю в случае своей победы. Трамп, постоянно поднимающий в своих речах тему Украины, уже оценил интервью Харрис в своей социальной сети TRUTH Social. оставив комментарий из одного слова: «Скучно».

Ранее портал Axios сравнил предвыборную кампанию Камалы Харрис с Франкенштейном. «Кампания Харрис превратилась в разрозненную команду-Франкенштейна с несколькими центрами власти», — иронизирует интернет-издание.