Иностранка несколько раз изнасиловала пьяного парня в заброшенном доме в Греции

Daily Mail: 18-летняя американка изнасиловала парня в заброшенном доме в Греции

Американка несколько раз изнасиловала пьяного парня в заброшенном доме в Греции. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в Салониках. 18-летняя иностранка воспользовалась нетрезвым состоянием 20-летнего парня и вступила с ним в половую связь. Мужчина заявлял, что не хочет заниматься с ней сексом, однако девушка настояла.

Ее арестовали, но она отвергает все обвинения. Расследование продолжается.

Ранее восемь мужчин изнасиловали туристку на вечеринке на курорте Европы и сняли происходящее на видео. Подозреваемыми оказались семеро французов и один швейцарец в возрасте от 18 до 26 лет.