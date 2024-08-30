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19:23, 30 августа 2024Путешествия

Иностранка несколько раз изнасиловала пьяного парня в заброшенном доме в Греции

Daily Mail: 18-летняя американка изнасиловала парня в заброшенном доме в Греции

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

Американка несколько раз изнасиловала пьяного парня в заброшенном доме в Греции. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в Салониках. 18-летняя иностранка воспользовалась нетрезвым состоянием 20-летнего парня и вступила с ним в половую связь. Мужчина заявлял, что не хочет заниматься с ней сексом, однако девушка настояла.

Ее арестовали, но она отвергает все обвинения. Расследование продолжается.

Ранее восемь мужчин изнасиловали туристку на вечеринке на курорте Европы и сняли происходящее на видео. Подозреваемыми оказались семеро французов и один швейцарец в возрасте от 18 до 26 лет.

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      Марк Успенский
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