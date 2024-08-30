В Госдуме отреагировали на идею поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

Бессараб поддержала идею поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам с трех до десяти. В разговоре с «Лентой.ру» депутат поддержала подобную инициативу, подчеркнув, что она окажет положительный эффект на экономику.

Ранее рабочая группа профильной комиссии Госсовета предложила поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Так, в проекте паспорта национального проекта «Кадры» появился пункт, по которому власти могут снять имеющееся ограничение в три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Таким образом, предлагается разрешить работающим пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до 10 в год.

«Это то, что Счетная палата уже предлагала на основании своих исследований с тем, чтобы сохранить высокие показатели в экономике, привлечь в экономику тех трудящихся пенсионеров, которые решили завершить свою трудовую деятельность. Это достаточно неприятная история: люди трудятся, но не в полной мере учитываются страховые взносы. Работодатель платит полный объем страховых взносов, никаких льгот здесь не предоставляется, а конкретному трудящемуся, за которого заплатили, остается только три возможных ИПК. Тем более, если посчитать, наши трудящиеся пенсионеры могут заработать в среднем пять-шесть баллов», — объяснила Бессараб.

Это очень хорошее предложение, на мой взгляд. (...) Думаю, что нужно дать такую возможность, это будет хорошим подспорьем для стимулирования пенсионеров к тому, чтобы передавать накопленный опыт, быть наставниками для молодежи Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб

3 августа кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко рассказал «Ленте.ру», что некоторые люди при выходе на пенсию обнаруживают, что у них недостаточно баллов или стажа, однако у любого гражданина России есть возможность их докупить.

С каждым годом требования к минимальному стажу и пенсионным баллам для получения страховой пенсии по старости растут, добавил специалист. Он объяснил, что в 2024 году необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.