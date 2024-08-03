Россиянам рассказали о возможности докупить пенсионные баллы

Экономист Щербаченко рассказал о возможности докупить пенсионные баллы

Некоторые люди при выходе на пенсию обнаруживают, что у них недостаточно баллов или стажа, однако у любого гражданина России есть возможность их докупить, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

С каждым годом требования к минимальному стажу и пенсионным баллам для получения страховой пенсии по старости растут, сообщил он. В 2024 году необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

По словам экономиста, узнать информацию о своем стаже и пенсионных коэффициентах можно, заказав выписку из Социального фонда России (СФР). «Если стаж или баллы окажутся недостаточными, у вас есть три возможных пути решения проблемы. Первый — заполнить заявление на корректировку стажа для учета неучтенных периодов. Второй – продолжать трудиться и накапливать баллы с каждым годом. Третий — приобрести недостающие баллы, чтобы восполнить пробелы в стаже», — поделился Щербаченко.

На сегодняшний день у СФР можно приобрести от одного до восьми пенсионных баллов, отметил собеседник «Ленты.ру». Он обратил внимание, что минимальная сумма покупки за 2024 год составляет 50 798,88 рублей, это 1,038 балла. Максимальная — 406 391,04 рублей за 8,302 балла.

Ранее Щербаченко в беседе с «Лентой.ру» рассказал пенсионерам о малоизвестном способе увеличить доход. Речь шла о компенсационной выплате по уходу в размере 1 200 рублей.

До этого член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в августе состоится традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

