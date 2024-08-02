Пенсионерам назвали малоизвестный способ увеличить доход

Экономист Щербаченко: пенсию можно увеличить за счет компенсации по уходу

Российский пенсионер может увеличить доход за счет компенсационной выплаты по уходу, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Малоизвестный способ он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Компенсационная выплата по уходу — это ежемесячная помощь в размере 1 200 рублей, установленная указом президента РФ №1455 от 26 декабря 2006 года, объяснил экономист. Выплата предназначена для поддержки граждан, которые не могут заботиться о себе, и прибавляется к их пенсии. Получать ее могут дети-инвалиды, инвалиды I группы, пенсионеры, нуждающиеся в помощи по заключению врача и престарелые старше 80 лет. При этом инвалиды и пенсионеры могут сами решать, как использовать эти средства: передать их ухаживающему или оставить себе.

Даже если пожилой человек активен, патронаж может быть оформлен Петр Щербаченко экономист

По словам Щербаченко, лица, которые осуществляют уход за пожилыми людьми старше 80 лет, ежегодно получают за свой труд стаж 1,8 балла к пенсии.

Компенсационные выплаты доступны тем, кто ухаживает за пожилыми людьми или инвалидами и не имеет официального трудоустройства, включая студентов и учащихся с 14 лет с согласия родителей.

«Чтобы оформить уход за пенсионером, необходимо прийти вместе с пенсионером в отделение Социального фонда России, где он получает пенсию, или в любой многофункциональный центр (МФЦ). Вам нужно будет написать два заявления: одно от пенсионера — о согласии на уход, и другое — от вас — о назначении компенсации. Уход также можно оформить через портал Госуслуг. Ухаживающий и пенсионер должны подать заявления из своих личных кабинетов», — рассказал экономист.

Ранее член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в августе состоится традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

