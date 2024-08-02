Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:00, 2 августа 2024Экономика

Пенсионерам назвали малоизвестный способ увеличить доход

Экономист Щербаченко: пенсию можно увеличить за счет компенсации по уходу

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Российский пенсионер может увеличить доход за счет компенсационной выплаты по уходу, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Малоизвестный способ он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Компенсационная выплата по уходу — это ежемесячная помощь в размере 1 200 рублей, установленная указом президента РФ №1455 от 26 декабря 2006 года, объяснил экономист. Выплата предназначена для поддержки граждан, которые не могут заботиться о себе, и прибавляется к их пенсии. Получать ее могут дети-инвалиды, инвалиды I группы, пенсионеры, нуждающиеся в помощи по заключению врача и престарелые старше 80 лет. При этом инвалиды и пенсионеры могут сами решать, как использовать эти средства: передать их ухаживающему или оставить себе.

Даже если пожилой человек активен, патронаж может быть оформлен

Петр Щербаченкоэкономист

По словам Щербаченко, лица, которые осуществляют уход за пожилыми людьми старше 80 лет, ежегодно получают за свой труд стаж 1,8 балла к пенсии.

Компенсационные выплаты доступны тем, кто ухаживает за пожилыми людьми или инвалидами и не имеет официального трудоустройства, включая студентов и учащихся с 14 лет с согласия родителей.

«Чтобы оформить уход за пенсионером, необходимо прийти вместе с пенсионером в отделение Социального фонда России, где он получает пенсию, или в любой многофункциональный центр (МФЦ). Вам нужно будет написать два заявления: одно от пенсионера — о согласии на уход, и другое — от вас — о назначении компенсации. Уход также можно оформить через портал Госуслуг. Ухаживающий и пенсионер должны подать заявления из своих личных кабинетов», — рассказал экономист.

Материалы по теме:
Страховые пенсии в России: какие бывают, кому положены и как их рассчитывают в 2024 году
Страховые пенсии в России:какие бывают, кому положены и как их рассчитывают в 2024 году
27 июня 2024
Субсидия на оплату ЖКУ в 2024 году: кому положена и как получить
Субсидия на оплату ЖКУ в 2024 году:кому положена и как получить
5 июля 2024

Ранее член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в августе состоится традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      «В американских застенках остаются десятки соотечественников». Арестованный в США россиянин не попал на обмен. Почему?

      Российский боец раскрыл новую хитрость ВСУ под Угледаром

      Правоохранители сообщили о сотрудничестве арестованного замминистра обороны со следствием

      Итальянский пловец сравнил уровень организации Олимпиады в Париже с Играми в Токио

      В Германии подняли вопрос о «черном списке» поддерживающих мир на Украине политиков

      На Украине заметили деревянный F-16

      На Украине раскрыли участь полученных F-16

      В Севастополе назвали способ уничтожить часть сбитой ракеты ATACMS

      Пенсионерам назвали малоизвестный способ увеличить доход

      В ЕС заявили об ущербе местным церквям из-за отсутствия отопления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше