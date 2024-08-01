Россиянам напомнили о перерасчете выплат для одной категории пенсионеров в августе

Депутат ГД Бессараб: в августе работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсии

Член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о новых социальных выплатах, которые будут реализованы в следующем месяце. В разговоре с «Лентой.ру» депутат напомнила, что в августе среди прочего будет традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

«С 1 августа большинство негосударственных пенсионных фондов повышают пенсию именно в части накопительной, речь о добровольных пенсионных накоплениях. С 1 августа повышает пенсию Соцфонд для работающих пенсионеров на количество заработанных ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент — прим. «Ленты.ру»), максимально можно было заработать три балла», — объяснила депутат.

Бессараб также напомнила и о программе единовременных выплат из маткапитала.

«Кроме того, Госдума приняла закон, который по поручению президента позволит гражданам уже в августе получить остатки средств материнского семейного капитала, если на счетах осталось менее 10 тысяч рублей. По оценке Соцфонда, это затронет где-то 730 тысяч семей, которые получат эти средства, они совокупно составят порядка полутора миллиардов рублей», — добавила депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила ввести новую льготу для многодетных — бесплатный проезд по платным трассам. «Комитет просит Вас рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — говорится в запросе.