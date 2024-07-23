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08:20, 23 июля 2024Экономика

В Госдуме предложили ввести новую льготу для многодетных семей

Останина предложила ввести бесплатный проезд по платным трассам для многодетных

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила ввести новую льготу для многодетных — бесплатный проезд по платным трассам. Она направила обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина, с документом ознакомились РИА Новости.

«Комитет просит Вас рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — говорится в запросе.

Помимо этого, в обращении предлагается рассмотреть возможность отмены для многодетных семей обязанности по уплате туристического налога, который введут в России с 2025 года. Он представляет собой некий процент от стоимости проживания в регионе, размер которого будут определять местные власти.

«2024 год, объявленный Годом семьи, фактически стартовал с издания Главой государства Указа "О мерах социальной поддержки многодетных семей", которым установлен бессрочный статус многодетных семей, введены гарантии таким семьям. При этом в Комитет ГД по защите семьи поступают обращения родителей, в которых содержатся просьбы о расширения перечня федеральных мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей», — обратила внимание Останина в документе.

Ранее депутат Светлана Бессараб заявила, что Госдума ищет варианты снижения ипотечной нагрузки для многодетных семей. Среди инициатив — налоговые выплаты для семей и льготное ипотечное кредитование.

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