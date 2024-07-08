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20:34, 8 июля 2024Россия

В Госдуме перечислили инициативы для снижения ипотечной нагрузки многодетным семьям

Депутат Бессараб: Госдума ищет варианты снижения ипотечной нагрузки для семей
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума ищет варианты, чтобы снизить ипотечную нагрузку для многодетных семей, заявила член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила инициативы, которые помогут таким семьям с выплатами по кредиту за жилье.

Все социальные гарантии, которые касались многодетных семей, мы оставили по поручению президента

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

«Они войдут в национальный проект "Семья", который будет запущен с 1 января следующего года. Это и ипотечное кредитование, это возврат средств многодетным семьям — компенсация в 450 тысяч рублей. Есть и новые социальные гарантии, которые буквально завтра будем рассматривать, например, налоговые выплаты для семей с детьми. (...) Президент поручил рассмотреть и разработать законодательную инициативу по ипотечному кредитованию в малонаселенных пунктах Российской Федерации — когда хотя бы один ребенок является несовершеннолетним, предоставить таким семьям возможность льготного ипотечного кредитования. Думаю, это тоже будет востребовано», — рассказала депутат.

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме и правительству рассмотреть варианты выплат многодетным на ипотеку, которое будет соответствовать интересам российских семей и избавит их от переплат.

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