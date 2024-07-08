Путин призвал избавить многодетные семьи от переплаты за ипотеку

Путин: многодетные семьи не должны переплачивать больше 6 процентов за ипотеку

Президент России Владимир Путин призвал Госдуму и правительство принять такое решение по выплатам многодетным на ипотеку, которое будет в интересах российской семьи и избавит их от переплат. Его цитируют РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в РФ есть несколько налоговых вычетов: имущественный, социальный, а также вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением и так называемые общие вычеты для семей. По мнению Путина, основной вычет, о котором сейчас идут дискуссии в парламенте, должен считаться до всех остальных, чтобы не получилось так, что «все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать». В связи с этим президент сказал, что просит правительство и депутатов Государственной Думы принять решение в соответствии с интересами российской семьи.

Он подчеркнул, что в Госдуме рассматривают законопроект о семейной выплате. Он нацелен на то, чтобы после всех вычетов семья не платила больше шести процентов.

«И вот разница между 13 процентами и 6 процентами должна остаться в семье», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что налоговый вычет при покупке квартиры — это часть денег из налога на доход физических лиц (НДФЛ), которую россиянин может вернуть из бюджета. Обычно это 13 процентов. Аналогичный процент от стоимости жилья в рамках установленного лимита в размере 2 миллионов рублей можно возвратить за счет вычета.