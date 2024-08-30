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19:23, 30 августа 2024Ценности

Известная актриса повторила образ Клаудии Шиффер 21-летней давности

Актриса Тейлор Расселл повторила образ Клаудии Шиффер 21-летней давности

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Известная канадская актриса Тейлор Расселл повторила образ немецкой супермодели Клаудии Шиффер 21-летней давности. Соответствующий материал приводит Page Six.

Отмечается, что 30-летняя артистка посетила премьеру фильма «Битлджус Битлджус» на Венецианском международном кинофестивале. Для мероприятия она выбрала винтажное белое макси-платье Chanel Haute Couture. Данный предмет гардероба отличался прозрачным кружевным верхом, шлейфом и пышной баской.

Известно, что аналогичный наряд продемонстрировала на подиуме в 1993 году Шиффер. При этом манекенщица отреагировала на выбор актрисы на своей странице в Instagram.

Фото: Pool Arnal-Picot / Gamma-Rapho / Getty Images

«От показа Chanel 1993 года до Венецианского кинофестиваля 2024 года! Тейлор, ты выглядишь просто потрясающе», — заявила модель.

Ранее дочь американской модели и актрисы Брук Шилдс Грир Хенчи надела свадебный наряд матери 27-летней давности на школьный выпускной.

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      Алина Гостева
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