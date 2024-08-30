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00:39, 30 августа 2024Россия

Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье

Глава Чечни Кадыров: врачи положительно оценили мое состояние здоровья

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о состоянии своего здоровья. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в интернете ему постоянно выдумывают различные заболевания. Кадыров отметил, что, по словам врачей, со здоровьем у него все хорошо.

«Если я хожу, то живой. Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке. Врачи говорят, что организм как у молодого парня», — сказал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров. Отвечая на вопрос журналистов о самочувствии, политик отметил, что каждый квартал проходит медицинское обследование.

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      Артём Верейкин
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