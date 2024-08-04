Кадыров ответил на вопрос о здоровье

Глава Чечни Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров. Отвечая на вопрос журналистов о самочувствии, политик отметил, что каждый квартал проходит обследование, передает РИА Новости.

Появляющиеся в средствах массовой информации данные о болезнях Кадыров назвал вбросами Запада. Он отметил, что сейчас старается правильно питаться.

Кадыров также указал, что занимается физкультурой. Глава Чечни признался, что в ходе последней проверки медики выявили у него снижение витамина D в организме.

До этого стало известно, что Кадыров попросил у российского предпринимателя и мецената Михаила Гуцериева не ставить ему памятник. Вместо этого он посоветовал бизнесмену поставить в Чечне какой-нибудь другой культурный объект.

