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17:28, 4 августа 2024Россия

Кадыров ответил на вопрос о здоровье

Глава Чечни Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров. Отвечая на вопрос журналистов о самочувствии, политик отметил, что каждый квартал проходит обследование, передает РИА Новости.

Появляющиеся в средствах массовой информации данные о болезнях Кадыров назвал вбросами Запада. Он отметил, что сейчас старается правильно питаться.

Кадыров также указал, что занимается физкультурой. Глава Чечни признался, что в ходе последней проверки медики выявили у него снижение витамина D в организме.

До этого стало известно, что Кадыров попросил у российского предпринимателя и мецената Михаила Гуцериева не ставить ему памятник. Вместо этого он посоветовал бизнесмену поставить в Чечне какой-нибудь другой культурный объект.

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      Анна Щербакова
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