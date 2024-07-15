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19:47, 15 июля 2024Россия

Кадыров ответил на давнее предложение поставить ему памятник

Глава Чечни Кадыров попросил не ставить ему памятник

Фото: Министерство культуры РФ / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя и мецената Михаила Гуцериева не ставить ему памятник. Отрывок из разговора приводит РИА Новости.

«Наш последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял», — вспомнил глава республики.

Он добавил, что памятник ему ставить не нужно, и попросил Гуцериева построить в республике какой-нибудь объект. В ответ предприниматель сообщил, что он первый приехал в Грозный с Ахматом Кадыровым, первым президентом Чечни и отцом Рамзана, а также построил в регионе школу и больницу.

«Я знаю. Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте», — заключил глава Чечни.

Ранее в Перми в торжественной обстановке открыли памятник участникам специальной военной операции (СВО) с ошибкой в надписи. Композиция представляет собой выполненную из светлого гранита букву Z на черном постаменте, вплотную к которой приставлена плита с посвящением участникам СВО.

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