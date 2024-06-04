В российском городе открыли памятник участникам СВО с ошибкой

В Перми открыли мемориал участникам СВО, в посвящении бойцам допущена ошибка

В Перми в торжественной обстановке открыли памятник участникам специальной военной операции (СВО). Фотографии с места опубликовал глава региона Дмитрий Махонин в Telegram.

Композиция представляет собой выполненную из светлого гранита букву Z на черном постаменте, вплотную к которой приставлена плита с посвящением участникам СВО.

«Участникам специальной военной операции, жизнь свою отдавших, защищая Родину», — гласит выгравированная лазером надпись.

Издание 59.ru, первым обратившее внимание на ошибку, обратилось за комментарием в администрацию Кировского района Перми. Там пообещали исправить надпись в ближайшее время.

Ранее в Северной Осетии демонтировали памятник бойцам СВО. Местные жители раскритиковали внешний вид монумента. На опубликованном видео женщина заявляет, что форма и оружие бойца не соответствуют используемым российскими военнослужащими.