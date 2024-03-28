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18:07, 28 марта 2024Среда обитания

«Форма не наша, автомат не наш». В российском городе снесли памятник бойцам СВО. Его раскритиковали местные жители

В Моздоке по поручению Меняйло снесли памятник бойцам СВО из-за критики жителей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: eporohin / Shutterstock / Fotodom

В городе Моздоке по поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло снесли памятник российским бойцам в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Отмечается, что скульптуру подарил городу представитель одного из ведомств. Ее установили в парке Победы. Монумент представляет собой изображение бойца в военной форме. У его левой ноги расположился кот на задних лапах, протягивающий к нему передние лапы, в которых зажато письмо. Кроме того, на постаменте можно увидеть фразу «Быть воином — жить вечно!», а также буквы ZOV, символизирующие спецоперацию.

На видео сноса памятника женщина раскритиковала его, пояснив свою позицию тем, что данное изваяние «плевок» в сторону бойцов СВО. «Эта форма не наша вот эта вот впереди, это не разгрузка, автомат не наш, вообще наш экземпляр автомата — это Калашникова, наша фишка! Это уродство, натуральное уродство! Слава Богу, что убирают», — сказала она.

Меняйло назвал памятник неуважением к героям

Свою позицию по демонтажу скульптуры изложил и глава Северной Осетии. По его словам, прежде чем проявлять инициативу по установке подобных скульптур, надо спросить мнение людей, а затем согласовать с органами власти.

«Тема, которая связана с нашими бойцами, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции, очень чувствительна для жителей нашей республики и в целом россиян», — сказал Меняйло.

Также он отметил, что память о бойцах, которые ценой жизни отдали долг родине, не должна ассоциироваться с арт-объектом.

Эта скульптура не памятник, а именно арт-объект! Это просто неуважение к нашим героям!

Сергей Меняйло глава Северной Осетии

Меняйло также сообщил, что проект и установка скульптуры не были согласованы ни с администрацией Моздока, ни с представителями республиканской власти.

«На взгляд моздокчан, памятник не отражает сути подвига бойцов, которые исполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции. А кроме того, в скульптуре не учтены детали экипировки российских бойцов, что делает ее еще менее соответствующей ожиданиям горожан», — пояснил он решение о сносе монумента.

Кадр: Telegram-канал alania_gov

Источник рассказал, что установку памятника согласовали в устной форме

Как сообщили в администрации Моздока, установка скульптуры была согласована в устной форме, без документации. «Это чья-то в индивидуальном порядке личная инициатива жителя Моздока. Пока постамент стоит, на котором был установлен этот арт-объект. Но сам арт-объект снесен по жалобам населения», — сказал чиновник.

По его словам, власти города пока не решили, будут ли устанавливать на этом месте другой памятник. Он отметил, что «пока этот вопрос не поднимался», но в дальнейшем «будут приниматься какие-то меры».

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      Анастасия Яланская
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