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18:48, 30 августа 2024Бывший СССР

Киев вышел из соглашения с Москвой по организации прямой засекреченной телефонной связи

Мельничук: Киев вышел из соглашения по засекреченной телефонной связи с Москвой
Тарас Мельничук

Тарас Мельничук. Фото: Kurush / Wikimedia

Украина вышла из соглашения с Россией о засекреченной телефонной связи. Об этом сообщил представитель правительства страны в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой», — написал Мельничук.

Представитель правительства Украины в парламенте республики отметил, что данное соглашение было подписано 27 февраля 1998 года.

23 августа стало известно о выходе Украины из соглашения по техническим барьерам в зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Оно было принято в Москве в 2000 году.

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      Екатерина Грищенко
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