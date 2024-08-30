Киев вышел из соглашения с Москвой по организации прямой засекреченной телефонной связи

Мельничук: Киев вышел из соглашения по засекреченной телефонной связи с Москвой

Украина вышла из соглашения с Россией о засекреченной телефонной связи. Об этом сообщил представитель правительства страны в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой», — написал Мельничук.

Представитель правительства Украины в парламенте республики отметил, что данное соглашение было подписано 27 февраля 1998 года.

23 августа стало известно о выходе Украины из соглашения по техническим барьерам в зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Оно было принято в Москве в 2000 году.