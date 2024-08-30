Китай призвал США работать над завершением украинского кризиса

Китай в ООН призвал США сотрудничать для завершения кризиса на Украине

Китай призывает США сотрудничать для завершения украинского кризиса. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, сообщает РИА Новости.

«Если они действительно хотят положить конец войне, им следует приложить усилия вместе с заинтересованными странами, включая Китай, вместо того, чтобы уклоняться от своих обязанностей и создавать конфронтационную ситуацию», — сказал дипломат.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам своего визита в Пекин заявил, что США и Китай не смогли добиться прогресса в обсуждении путей решения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «Пекин открыто заявляет о необходимости завершения конфликта только дипломатическим путем».