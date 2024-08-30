Король маори умер в Новой Зеландии

В Новой Зеландии скончался король маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII

В Новой Зеландии скончался король народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII. Об этом ссообщил портал RNZ.

Монарху было 69 лет. Уточняется, что Тухеитиа Паки умер в окружении своей супруги Макау Арики и их детей Утумоаны, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По. Монарх маори находился в больнице после операции на сердце.

Тухеитиа Паки взошел на престол 21 августа 2006 года после смерти своей матери. Правящая династия маори занимала престол с 1858 года. При этом король маори не имеет юридической власти, являясь символом национальной идентичности.

В марте 2024 года король народа маори потребовал дать права китам. Он выступил за то, чтобы в целях защиты вида признать личность у каждого из этих морских млекопитающих и приравнять их права к человеческим.