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18:51, 30 августа 2024Экономика

Россиянка навестила арендаторов и обнаружила в своей квартире вебкам-студию

Жительница Краснодара сдала квартиру в наем и обнаружила в ней вебкам-студию

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

В Краснодаре нежданный визит хозяйки квартиры застал врасплох арендаторов. Как оказалось, жильцы устроили в съемной квартире вебкам-студию, передает Telegram-канал «Жесть Краснодара и Края».

Инцидент произошел на улице Федора Лузана. Поначалу арендаторы не вызвали у женщины подозрений: собственница не раз навещала квартиру и оставалась довольна как состоянием жилплощади, так и поведением жильцов. Однако вскоре к ней стали поступать жалобы от соседей. По их словам, в квартиру постоянно заходят посторонние лица, проживающие часто употребляют спиртное, а из комнат доносятся громкие стоны. Узнав об этом, хозяйка решила наведаться к нанимателям без предупреждения.

Зайдя в квартиру, она обнаружила целую съемочную группу. В помещении был профессионально расставлен свет, а напротив камеры, держа реквизит, стояла пара моделей в нижнем белье. Кроме того, хозяйкой были обнаружены повреждения отделки и мебели. На место прибыла полиция, у арендаторов были изъяты планшеты, ноутбуки и сотовые. По факту порчи имущества проводится доследственная проверка. Краснодарка оценила принесенный ущерб в 200 тысяч рублей.

Ранее в аналогичную ситуацию попали голливудские риелторы. Навещая пустующий дом, они встретили моделей сервиса для взрослых OnlyFans. Причем договор об аренде они заключили со сквоттерами, незаконно вломившимися в дом.

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      Виктория Клабукова
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