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11:36, 26 февраля 2024Среда обитания

Особняк американки оккупировали необычные жильцы

Fox: риелтор обнаружила в пустующем доме на Голливудских холмах порномоделей

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Риелтор обнаружила в готовом к продаже доме необычных жильцов. Пустующий особняк с семью спальнями на Голливудских холмах оккупировали модели сервиса для взрослых OnlyFans, передает американский телеканал Fox.

Неладное агент по недвижимости заподозрила, еще во дворе — перед домом стоял новый почтовый ящик. Войдя внутрь, женщина увидела спящего человека и вызвала полицию. Как оказалось, модели заняли лос-анджелесское поместье по договору аренды. В наем комнаты в просторном особняке сдавали молодые люди.

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Сквоттеры незаконно вломились в дом и открыли там целый бизнес по аренде жилья. Причем модели для взрослых не только проживали в усадьбе, но и организовывали в ней бурные вечеринки. Незаконно жилплощадь занимали в течение пары недель, предполагает американка. За это время проживающие обесточили системы безопасности, провели новый вай-фай, а после себя оставили экскременты. Задержать преступников пока что не удалось.

Сквоттеры — нередкое явление за границей. Ранее в штате Луизиана незнакомый мужчина незаконно проник в дом супружеской пары. За те месяцы, пока хозяева не навещали жилье, сквоттер сделал в нем ремонт, обставил мебелью и попытался продать.

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      Виктория Клабукова
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