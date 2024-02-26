Особняк американки оккупировали необычные жильцы

Fox: риелтор обнаружила в пустующем доме на Голливудских холмах порномоделей

Риелтор обнаружила в готовом к продаже доме необычных жильцов. Пустующий особняк с семью спальнями на Голливудских холмах оккупировали модели сервиса для взрослых OnlyFans, передает американский телеканал Fox.

Неладное агент по недвижимости заподозрила, еще во дворе — перед домом стоял новый почтовый ящик. Войдя внутрь, женщина увидела спящего человека и вызвала полицию. Как оказалось, модели заняли лос-анджелесское поместье по договору аренды. В наем комнаты в просторном особняке сдавали молодые люди.

Сквоттеры незаконно вломились в дом и открыли там целый бизнес по аренде жилья. Причем модели для взрослых не только проживали в усадьбе, но и организовывали в ней бурные вечеринки. Незаконно жилплощадь занимали в течение пары недель, предполагает американка. За это время проживающие обесточили системы безопасности, провели новый вай-фай, а после себя оставили экскременты. Задержать преступников пока что не удалось.

Сквоттеры — нередкое явление за границей. Ранее в штате Луизиана незнакомый мужчина незаконно проник в дом супружеской пары. За те месяцы, пока хозяева не навещали жилье, сквоттер сделал в нем ремонт, обставил мебелью и попытался продать.