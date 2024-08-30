Квартиры жителей российского города утонули в фекалиях

Квартиры жителей Первоуральска утонули в фекалиях

В Первоуральске Свердловской области жильцы дома оказались вынуждены четыре дня жить в затопленных фекалиями квартирах без воды. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Типичный Новоуральск» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о девятиэтажном доме, расположенном по адресу улица Чурина, 7/2. По словам жильцов одного из подъездов, из-за крупного засора канализации несколько дней назад им перекрыли воду.

«В наших ваннах и туалетах стоит вода с фекалиями. Антисанитария и ужасный запах в квартирах. Девятиэтажный дом, представьте сколько у нас живет детей и пенсионеров», — рассказал один из жильцов. По его словам, управляющая компания должна была устранить засор, однако в оговоренное время аварийная служба не приехала. Диспетчер аварийной службы отказалась отправлять слесаря на прочистку труб от засора, заявив, что он у нее один, а для таких работ необходимо минимум два специалиста, и посоветовала обратиться в управляющую компанию.

«Если за завтрашний день не устранят засор, то мы и на выходные останемся без туалета и воды. Чтобы было понятно, нужно всего лишь подняться на крышу и пробить засор. Но управляющая (компания) и аварийная (служба) переводят друг на друга стрелки», — пожаловался первоуралец.

Ранее в этот же день стало известно, что в Челябинске жители дома, построенного в 1951 году, пожаловались, что он разваливается и тонет в фекалиях.