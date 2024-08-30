Жители российского города пожаловались на разрушающийся 73-летний дом

Челябинцы пожаловались, что их 73-летний дом разваливается и тонет в фекалиях

Жители Челябинска пожаловались, что их дом, построенный в 1951 году, разваливается и тонет в фекалиях. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица 2-й Стройгородок, 2. «Поселок начали потихоньку расселять, но пока дойдет дело до нашего дома, уже негде будет жить. Нам не дают никакой информации, попал наш дом под расселение или нет», — рассказал один из жильцов 73-летнего дома. В здании давно протекает крыша, подвал затоплен сточными водами, фундамент и стены покрыты трещинами, а фасад обрушается. Кроме того, зимой в доме очень холодно, однако никто не решает эту проблему, поскольку управляющая компания отсутствует. При этом подавляющее большинство жильцов — пенсионеры.

Несколько лет назад дом посещали члены администрации, однако никакой конкретики по поводу признания дома аварийным не дали, поэтому неизвестно, сколько челябинцам еще придется жить в нем.

Днем ранее стало известно, что в Искитиме в доме, признанном аварийным в 2019 году, упал потолок.