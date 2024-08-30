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00:50, 30 августа 2024Мир

Макрон прокомментировал сообщения о приглашении Дурова в Елисейский дворец

Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова во Францию

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал сообщения СМИ о том, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова приглашали в Елисейский дворец. Он опроверг эту информацию во время пресс-конференции с главой Сербии Александром Вучичем, трансляция которой велась в соцсети X.

Макрон заявил, что он не знал о прибытии предпринимателя во Францию и никуда его не приглашал.

«Это неправда, что я кого-либо приглашал. Я не должен был встретиться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни», — высказался политик.

Ранее французская сатирическая газета Le Canard enchaîné написала, что основатель Telegram Павел Дуров на допросе заявил, что должен был ужинать с президентом Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце эту информацию опровергли, заявив, что «в тот вечер президент был в Ле-Туке».

В среду, 28 августа, основателя Telegram взяли под судебный надзор. Ему запретили покидать Францию, а также обязали его внести залог в размере пяти миллионов евро. Сообщалось, что Дурова обвинили в шести уголовных преступлениях и правонарушениях.

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      Маргарита Пименова
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