Маска встревожила возможная причастность США к задержанию Дурова

Илон Маск обеспокоился возможной причастностью США к задержанию Дурова

Возможное наличие следа США в задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является тревожным, считает американский бизнесмен Илон Маск. На своей странице в соцсети X он прокомментировал интервью бывшего сотрудника госдепартамента Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону, озаглавленному «Была ли администрация [президента США Джо] Байдена причастна к задержанию руководителя Telegram Павла Дурова».

«Тревожащая возможность», — написал миллиардер.

До этого Маск отреагировал на публикацию президента Франции Эммануэля Макрона, в которой тот заявил, что все обвинения в сторону Парижа из-за ареста Павла Дурова являются ложными. Он призвал французского лидера объяснить причины ареста предпринимателя.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что задержание Дурова в Париже было осуществлено с целью получить доступ к ключам от мессенджера. Дипломат выразил надежду, что Дуров сможет отстоять свою позицию в суде.