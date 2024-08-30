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01:51, 30 августа 2024Мир

Российский посол назвал цель задержания Дурова

Посол в Британии Келин: Франция и США хотят получить доступ к ключам от Telegram

Фото: Qian Yi / Xinhua / Global Look Press

Задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже было осуществлено с целью получить доступ к ключам от мессенджера. Об этом в интервью RT заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Мы в целом прекрасно понимаем, что это большой удар по свободе слова. Чего они добиваются, — конечно, Париж сделал это по определенному совету из США, — они хотят ключи от этого мессенджера», — сказал он.

Дипломат выразил надежду, что Дуров сможет отстоять свою позицию в суде. Келин также сообщил о недоумении тем фактом, что владелец такой крупной площадки, как Telegram, вынужден нести ответственность за все распространяемые там материалы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал сообщения СМИ о том, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова приглашали в Елисейский дворец. Макрон заявил, что он не знал о прибытии предпринимателя во Францию и никуда его не приглашал.

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      Артём Верейкин
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