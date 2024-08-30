Медбрат попытался изнасиловать 90-летнюю женщину в доме престарелых

Житель американского штата Калифорния напал на пенсионерку с деменцией в доме престарелых и попытался ее изнасиловать. Об этом пишет KTLA5.

28-летний Джеймс Джоэл Гонзалес работал медбратом в доме для престарелых Royal Gardens в городе Камарильо. 15 октября 2020 года он вышел на ночную смену. В какой-то момент он зашел в комнату к одной из пожилых постоялицу, стал толкать ее на кровать и пытаться снять с нее одежду. Женщина смогла дать ему отпор, и Гонзалес ушел. Однако сразу после этого он отправился в крыло, где жили пациенты, страдающие от деменции и болезни Альцгеймера. Там мужчина нашел 90-летнюю пенсионерку, заставил ее зайти в кладовку и попытался изнасиловать. Его прервали другие работники дома престарелых, которые услышали крики и стали стучать в кладовку.

Гонзалеса арестовали на следующий день, когда он пытался скрыться от полиции через дверцу для собаки. В тот же вечер его отпустили, он должен был переночевать в доме своих родственников. Мужчину положили в одной комнате с шестилетней племянницей и ее подругой. Около пяти утра хозяева проснулись от криков и обнаружили, что Гонзалес избивает маленькую гостью. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, прежде чем его удалось остановить.

Против нападавшего завели уголовное дело и предъявили ему несколько обвинений. До недавнего времени мужчина отказывался признавать вину на основании невменяемости. 27 августа он признал себя виновным в попытке изнасилования. Ему грозит 17 лет тюремного заключения.

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