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16:00, 30 августа 2024Россия

Минпросвещения показало новые учебники по истории для 5-9-х классов

Глава Минпросвещения Кравцов показал новые учебники по истории для 5-9-х классов
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В канун нового учебного года мы представляем учебник истории для 5-9 классов: всеобщей и по истории России. Работа велась ежедневно, практически 24 часа в сутки», — сказал министр.

По его словам, при создании учебников было взято за основу все лучшее из предыдущих версий. Также Кравцов заявил, что данные учебники будут интересны для чтения школьникам и посоветовал родителям самим в этом удостовериться.

В 2024 году в российских школах произошел ряд нововведений. В частности для учащихся ввели начальную военную подготовку и преподавание одиннадцатиклассникам истории по новому учебнику, а также разрешили в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности.

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      Никита Абрамов
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