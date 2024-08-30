Минпросвещения показало новые учебники по истории для 5-9-х классов

Глава Минпросвещения Кравцов показал новые учебники по истории для 5-9-х классов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые единые учебники по истории для 5-9 классов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В канун нового учебного года мы представляем учебник истории для 5-9 классов: всеобщей и по истории России. Работа велась ежедневно, практически 24 часа в сутки», — сказал министр.

По его словам, при создании учебников было взято за основу все лучшее из предыдущих версий. Также Кравцов заявил, что данные учебники будут интересны для чтения школьникам и посоветовал родителям самим в этом удостовериться.

В 2024 году в российских школах произошел ряд нововведений. В частности для учащихся ввели начальную военную подготовку и преподавание одиннадцатиклассникам истории по новому учебнику, а также разрешили в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности.