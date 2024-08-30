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17:07, 30 августа 2024Интернет и СМИ

Минюст признал иноагентом основателя «Медузы»

Минюст внес в реестр иноагентов основателя издания «Медуза» Галину Тимченко

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минюст России внес в реестр иностранных агентов учредителя и издателя медиа «Медуза» (внесено Минюстом в реестр иноагентов; признано в РФ нежелательной организацией) Галину Тимченко. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что основательница издания принимала участие в материалах иностранных агентов, а также распространяла недостоверные сведения о решениях российской власти. Кроме того, отмечает ведомство, журналистка формировала негативный образ о Вооруженных силах России.

Кроме того, в реестр попали юрист Елена Лукьянова, автономная некоммерческая организация информационных
и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности» и «Коалиция Новосибирск 2020».

Ранее стало известно, что Минюст признал иноагентом издание «BILD на русском». Отмечалось, что издание распространяло недостоверные сведения о решениях российской власти, а также формировало негативный образ Вооруженных сил России.

До этого список иностранных агентов пополнили Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и проект «Русский криминал».

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