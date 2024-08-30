Названа дата премьеры фильма о молодом Трампе

Фильм о молодом Дональде Трампе «Ученик» выйдет в мировой прокат 11 октября

Названа дата выхода биографической картины о молодом экс-президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Фильм «Ученик» появится в мировом прокате 11 октября, а российский зритель сможет увидеть его с 24 октября.

Сюжет драмы повествует о 1970-х годах и молодом и амбициозном бизнесмене Трампе, который работает с недвижимостью в Нью-Йорке.

Ранее режиссер Ридли Скотт выпустил на стриминг-сервисе Apple режиссерскую версию фильма «Наполеон», которая длится несколько часов.