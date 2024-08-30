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20:32, 30 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали июльскую погоду в сентябре

Синоптик Шувалов: в начале сентября в Москве ожидается 23-28 градусов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В начале сентября в Москве и Московской области ожидается температура в 23-28 градусов. Фактически июльскую погоду жителям столичного региона пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Радио 1».

По словам синоптика, ожидается, что в дневные часы почти до конца следующей недели воздух в Москве и Подмосковье будет прогреваться до 23-28 градусов. «Это максимальная температура, утром будет прохладнее. Ночи становятся длиннее, и в условиях безоблачного неба воздух успевает остыть до 11-13 градусов. Но солнце берет свое. А в воскресенье в центре города может быть 30-32 градуса», — поделился информацией специалист.

При этом Шувалов отметил, что аномально тепло может быть и до конца сентября. «Загадывать, когда случится перелом, я не буду, потому что на протяжении следующей недели сильного перелома не будет, но это мажорное начало месяца. Температура на 4-6 градусов превышает норму», — подытожил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жара до плюс 35 градусов в ближайшие дни прогнозируется в Центральном и Южном федеральных округах страны.

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      Полина Кислицына
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