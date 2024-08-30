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12:58, 30 августа 2024Экономика

Россиянам предрекли 35-градусную жару

Синоптик Вильфанд: жара до 35 градусов ожидается в Центральном и Южном ФО

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Жара до плюс 35 градусов Цельсия ожидается в ближайшие дни в Центральном и Южном федеральных округах (ФО). Такую погоду предрек россиянам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, сильная жара будет сохраняться на юге европейской части России и в Центральном ФО — в Воронежской, Липецкой и других областях воздух прогреется до 35 градусов. Вильфанд добавил, что аналогичная ситуация будет в Крыму и Краснодарском крае. Помимо высоких температур в этих регионах возможны ливни, гроза, град и сильный ветер.

Ранее метеоролог оценил опасность прохождения обрушившегося на Японию тайфуна «Шаньшань» по территории России. По прогнозам Вильфанда, явление не затронет Приморский край. Синоптик пояснил, что «Шаньшань» медленно движется в северо-восточном направлении.

До этого главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова пообещала жителям Москвы самое жаркое за последние 85 лет начало осени. По словам метеоролога, столбики термометров в предстоящее воскресенье, 1 сентября, покажут до плюс 30 градусов Цельсия.

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      Нина Ташевская
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